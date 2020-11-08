Şuşa zaferi Azerbaycan halkını sokağa döktü - Son Dakika

Şuşa zaferi Azerbaycan halkını sokağa döktü
08.11.2020 14:50
Azerbaycan halkı, bir kısmı işgal altındaki Dağlık Karabağ'ın kalbi olan Şuşa kentinin işgalden kurtarılmasını kutlamak için sokaklara döküldü.
Azerbaycan halkı, bir kısmı işgal altındaki Dağlık Karabağ'ın kalbi olan Şuşa kentinin işgalden kurtarılmasını kutlamak için sokaklara döküldü.
Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgali altında bulunan topraklarını geri almak için başlattığı operasyonlarını kararlılıkla sürdürüyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ulusa sesleniş konuşmasında Dağlık Karabağ'ın kalbi Şuşa şehrinin Ermenistan işgalinden kurtarıldığını duyurmasıyla Azerbaycan halkı sokaklara döküldü. Müjdeli haberi alan Gence halkı, ellerinde Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla Şuşa zaferini kutladı. Kent genelinde araçlarla konvoy oluşturan halk, şehir turu attı. Bazı vatandaşlar ise Şuşa'nın Ermeni işgalinden kurtarılmasını davul-zurna eşliğinde yol ortasında halay çekerek kutladı.
-İHA-
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