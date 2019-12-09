Son Dakika Haberleri: Susam Sokağı'nın kuklaları babasız kaldı
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Susam Sokağı'nın kuklaları babasız kaldı

6 saat önce

Ölüm haberi dizinin sosyal medya hesabından duyurulan Spinney 85 yaşındaydı.

Susam Sokağı'nın kuklaları babasız kaldı, System.String[]

Ölüm haberi dizinin sosyal medya hesabından duyurulan Spinney 85 yaşındaydı.


Yapılan açıklamada Spinney'nin bir süredir distoni (kas tonusu bozukluğu) rahatsızlığıyla mücadele ettiği belirtildi. Bu hastalık, kasları etkileyerek bir ya da birden fazla kas grubunun, bazen de tüm vücut kaslarının kontrolsüz hareket etmesine yol açıyor.


Spinney, Sesame Street'in başladığı 1969'dan bu yana, 50 yıl boyunca programın kuklalarına hayat verdi. Minik Kuş adlı büyük kuklanın hem içine girerek hem de seslendirerek canlanmasını sağlayan Spinney'in Hollywood'un meşhur Şöhretler Kaldırımı'nda bir yıldızı da bulunuyor.

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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 03:27 
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