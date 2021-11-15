Susam Sokağı'nın yeni sakini Asya kökenli Amerikalı karakter Ji-Young oldu - Son Dakika

Dünyada "Susam Sokağı" olarak bilinen Amerikan yapımı çocuk programının yeni sakini, 7 yaşındaki Asya kökenli Amerikalı karakter Ji-Young oldu.

Susam Sokağı'nın Yaratıcı Üretimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Kay Wilson Stallings, programın ilk Asya kökenli kuklasıyla ilgili Associated Press'e (AP) değerlendirmelerde bulundu.

Stallings, Ji-Young karakterinin George Floyd'un ölümü ve Asya karşıtı nefret olaylarının artışa geçmesinin ardından düşünüldüğünü ve Asya kökenlilerin deneyimlerine odaklanacağını belirtti.

Yeni karakterle, ten rengi ya da dil gibi farklılıklardan kaynaklı sosyal sorunlara değineceklerini vurgulayan Stallings, programda Kore yemekleri, müzikleri gibi kültürel zenginliklerin de öne çıkarılacağını kaydetti.

Stallings, Ji-Young karakterinin "Susam Sokağı Özel" bölümünde resmen tanıtılacağı ve 2022'de yayına girecek 53. sezonda sıkça yer alacağı bilgisini paylaştı.

52 yıl önce yayın hayatına başlayan Susam Sokağı'nın yeni karakterine hayat veren 41 yaşındaki Kore kökenli Kathleen Kim, kendisinin tek amacının çocuklara ırkçılığın ne olduğunu öğretmeye yardımcı olmak ve ırkçılığa karşı çıkmak olduğunu ifade etti.

İki heceden oluşan Ji-Young'ın ilk hecesi "zeki" ve "susam" anlamlarına gelirken, ikinci hece de "cesur" ve "güçlü" gibi anlamlara geliyor.

Ji-Young karakteri, elektro gitar çalmayı ve kaykay yapmayı seviyor.

ABD'de ırkçılık tartışmalarının doruğa çıktığı döneminde 8 yaşındaki siyahi karakter Tamir, programın yeni kuklası olarak Susam Sokağı'nda yerini almıştı.