Son Dakika Haberleri: "susamam" şarkısına suç duyurusu
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"susamam" şarkısına suç duyurusu

1 saat önce

ŞANIER mahlaslı rapçi Sarp Palaur'un da aralarında bulunduğu 18 rap sanatçısının birlikte seslendirdiği "Susamam" isimli şarkıya suç duyurusunda bulunuldu.

ŞANIER  mahlaslı rapçi Sarp Palaur'un da aralarında bulunduğu 18 rap sanatçısının  birlikte seslendirdiği "Susamam" isimli şarkıya suç duyurusunda bulunuldu. Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na gelen bir vatandaş, 18 rap sanatçısı hakkında şikayet dilekçesi sundu. 18 rapçının seslendirdiği 15 dakika süren parçada adalet, özgürlük, eğitim, kadına yönelik şiddet, hayvana yönelik şiddet, doğa gibi konular işleniyor.


- İstanbul
Çağlayan Adalet Sarayı, Çağlayan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 05:32 Kaynak: DHA
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