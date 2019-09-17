"susamam" şarkısına suç duyurusu
1 saat önce
ŞANIER mahlaslı rapçi Sarp Palaur'un da aralarında bulunduğu 18 rap sanatçısının birlikte seslendirdiği "Susamam" isimli şarkıya suç duyurusunda bulunuldu.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 05:32 Kaynak: DHA
ŞANIER mahlaslı rapçi Sarp Palaur'un da aralarında bulunduğu 18 rap sanatçısının birlikte seslendirdiği "Susamam" isimli şarkıya suç duyurusunda bulunuldu. Çağlayan
'da bulunan İstanbul
Adalet Sarayı'na gelen bir vatandaş, 18 rap sanatçısı hakkında şikayet dilekçesi sundu. 18 rapçının seslendirdiği 15 dakika süren parçada adalet, özgürlük, eğitim, kadına yönelik şiddet, hayvana yönelik şiddet, doğa gibi konular işleniyor.
- İstanbul
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