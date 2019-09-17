Son Dakika Haberleri: "susamam" şarkısına suç duyurusu
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"susamam" şarkısına suç duyurusu

41 dakika önce

Ruken KADIOĞLU / İstanbul DHAŞanışer mahlaslı rapçi Sarp Palaur'un da aralarında bulunduğu 18 rap sanatçısının birlikte seslendirdiği "Susamam" isimli şarkıya suç duyurusunda bulunuldu.

Ruken KADIOĞLU  / İstanbul DHA

Şanışer mahlaslı rapçi Sarp Palaur'un da aralarında bulunduğu 18 rap sanatçısının  birlikte seslendirdiği "Susamam" isimli şarkıya suç duyurusunda bulunuldu. Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na gelen bir vatandaş, 18 rap sanatçısı hakkında şikayet dilekçesi sundu. 18 rapçının seslendirdiği 15 dakika süren parçada adalet, özgürlük, eğitim, kadına yönelik şiddet, hayvana yönelik şiddet, doğa gibi konular işleniyor.

Görüntü Dökümü:

-Arşiv

İstanbul, Şanışer, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 05:44 Kaynak: DHA
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