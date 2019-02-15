Son Dakika Haberleri: susan sontag'ın renkli yaşamı

susan sontag'ın renkli yaşamı

34 dakika önce

20. yüzyılın etkili düşünürlerinden Susan Sontag'ın (1933-2004) geniş kapsamlı biyografisi, mücadelelerle dolu renkli bir yaşamı anlatıyor.

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20. yüzyılın etkili düşünürlerinden Susan Sontag'ın (1933-2004) geniş kapsamlı biyografisi, mücadelelerle dolu renkli bir yaşamı anlatıyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:50 

Ekonomi
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