susan sontag'ın renkli yaşamı
34 dakika önce
20. yüzyılın etkili düşünürlerinden Susan Sontag'ın (1933-2004) geniş kapsamlı biyografisi, mücadelelerle dolu renkli bir yaşamı anlatıyor.
20. yüzyılın etkili düşünürlerinden Susan Sontag'ın (1933-2004) geniş kapsamlı biyografisi, mücadelelerle dolu renkli bir yaşamı anlatıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:50
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