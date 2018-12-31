Susayan Köpeğe Elleriyle İşte Böyle Su İçirdi
1 saat önce
Giresun'da susayan köpeğe elleriyle su içiren vatandaşın görüntüsü sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
Giresun
'da susayan köpeğe elleriyle su içiren vatandaşın görüntüsü sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
Giresun Belediyesi önünde bulunan havuzun kenarında oturan bir vatandaşın yanına gelen köpeğin susadığını fark etmesiyle havuzdaki sudan elleriyle köpeğe su vermeye başladı. Bu anları fark eden iki bayan yardım sever adamın yanına gelerek tebrik etti. Bir başka vatandaş ise bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydederek sosyal medyada paylaştı. Görüntülerin sosyal medyaya düşmesinden kısa bir süre sonra paylaşım yoğun ilgi gördü. - GİRESUN
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 01:01 Kaynak: İHA
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