Son Dakika Haberleri: Susayan Köpeğe Elleriyle Su İçirdi

Susayan Köpeğe Elleriyle Su İçirdi

1 saat önce

Giresun'da susayan köpeğe elleriyle su içiren vatandaşın görüntüsü, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Giresun'da susayan köpeğe elleriyle su içiren vatandaşın görüntüsü, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Giresun Belediyesi önünde bulunan havuzun kenarında oturan bir vatandaşın yanına gelen köpeğin susadığını fark etmesiyle havuzdaki sudan elleriyle köpeğe su vermeye başladı. Bu anları fark eden iki bayan yardım sever adamın yanına gelerek tebrik etti. Bir başka vatandaş ise bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydederek sosyal medyada paylaştı. Görüntülerin sosyal medyaya düşmesinden kısa bir süre sonra paylaşım yoğun ilgi gördü.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:41 Kaynak: İHA

Giresun, Güncel
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