Susayan Köpeğe Elleriyle Su İçirdi...işte İnsanın İçini Isıtan O Anlar
2 saat önce
Susayan köpeğe elleriyle su içirdi.
Susayan köpeğe elleriyle su içirdi...İşte insanın içini ısıtan o anlar Giresun
'da bir vatandaş susayan köpeğe elleriyle su içirme anı bir başka vatandaş tarafından görüntülendi
GİRESUN - Giresun'da susayan köpeğe elleriyle su içiren vatandaşın görüntüsü sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
Giresun Belediyesi önünde bulunan havuzun kenarında oturan bir vatandaşın yanına gelen köpeğin susadığını fark etmesiyle havuzdaki sudan elleriyle köpeğe su vermeye başladı. Bu anları fark eden iki bayan yardım sever adamın yanına gelerek tebrik etti. Bir başka vatandaş ise bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydederek sosyal medyada paylaştı. Görüntülerin sosyal medyaya düşmesinden kısa bir süre sonra paylaşım yoğun ilgi gördü.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 01:58 Kaynak: İHA
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