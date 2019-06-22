Son Dakika Haberleri: Susayan köpeğe polis şefkati
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Susayan köpeğe polis şefkati

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir polis memuru, susayan köpeğe elindeki pet bardakla su içirdi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir polis memuru, susayan köpeğe elindeki pet bardakla su içirdi.
İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları görev sırasında susayan bir köpeğin yanlarına geldiğini gördü. Buradaki polis memurlarından birisi araçta bulunan ve içerisinde su olan pet bardakla köpeğe su içirdi.
Çok susadığı anlaşılan ve 3 kez su verilen köpek daha sonra uzaklaştı.
Polisin köpeğe avucuyla su verme anı, çalışma arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.
Susayan köpeğe polis şefkati
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 02:48 Kaynak: AA
Viranşehir, Şanlıurfa, Polis, Güncel
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