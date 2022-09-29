Suşehri Belediye Başkanı Yüksel'den itfaiye personeline ziyaret - Son Dakika
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Suşehri Belediye Başkanı Yüksel'den itfaiye personeline ziyaret

29.09.2022 15:46
Suşehri Belediye Başkanı Yüksel'den itfaiye personeline ziyaret

Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, İtfaiye Haftası kapsamında itfaiye amirliğini ziyaret etti.

Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, İtfaiye Haftası kapsamında itfaiye amirliğini ziyaret etti.

Belediye bünyesindeki itfaiye amirliğini ziyaret eden Yüksel, itfaiyecilerin gününü kutladı.

Donanım ve teçhizat olarak bölgedeki en güçlü itfaiye olduklarını aktaran Yüksel, teşkilatın daha da güçlendirilmesi için gerekli yerlere başvurular yapıldığını ifade etti.

Amirlik bünyesinde 3 itfaiye arazözü ile bir su tankerinin bulunduğunu aktaran Yüksel, "Tabi ki gönlümüz yangınların olmaması, can kayıplarının yaşanmamasını arzu ediyor ama hayatta her şey insanoğlu için. Her türlü olaya karşı ekiplerimiz hazır kıta beklemektedir. Bu vesileyle tüm ekip arkadaşlarımızın gününü canı gönülden kutluyorum." dedi.

İtfaiye amiri Yalçın Kırılmaz ise Yüksel'e teşekkür ederek, hafta ekinlikleri kapsamında öğrencilere yönelik yangın tatbikatları yaptıklarını söyledi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Fazlı Yüksel, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suşehri Belediye Başkanı Yüksel'den itfaiye personeline ziyaret - Son Dakika

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SON DAKİKA: Suşehri Belediye Başkanı Yüksel'den itfaiye personeline ziyaret - Son Dakika
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