Suşehri Belediye Başkanı Yüksel, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suşehri Belediye Başkanı Yüksel, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Suşehri Belediye Başkanı Yüksel, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, Anadolu Ajansı'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Suşehri Belediye Başkanı Yüksel, AA'nın

Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, Anadolu Ajansı'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.


Başkan Yüksel, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları tek tek inceledi.

Haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Hasan Namlı'nın "Huzur yaylası" fotoğrafları için oy kullanan Yüksel, spor kategorisinde ise tercihini Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" adlı fotoğraftan yana kullandı.

Her kategorideki fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu, oy vermekte zorlandığını ifade eden Yüksel, emeği geçenleri kutladı.

Anadolu Ajansı, Fazlı Yüksel, Suşehri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 05:00 Kaynak: AA
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