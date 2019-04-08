Son Dakika Haberleri: Suşehri Belediye Başkanı Yüksel, Mazbatasını Aldı

Suşehri Belediye Başkanı Yüksel, Mazbatasını Aldı

29 dakika önce

Sivas'ın Suşehri ilçesinde AK Parti'den yeniden belediye başkanı seçilen Fazlı Yüksel, mazbatasını aldı.

Suşehri Belediye Başkanı Yüksel, Mazbatasını Aldı, System.String[]
Sivas'ın Suşehri ilçesinde AK Parti'den yeniden belediye başkanı seçilen Fazlı Yüksel, mazbatasını aldı.


Yerel seçimlerde 3 bin 841 oyla yeniden Suşehri Belediye Başkanlığına seçilen Yüksel'e mazbatasını İlçe Seçim Kurulu Hakimi Pelin Hisarcıklıoğlu verdi.

Yüksel, yaptığı açıklamada, "Kimseyi incitmeden, kırmadan seçimi atlatmış bulunmaktayız. Seçimin ilçemize, ilimize ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. Seçimlerde emeği geçen başta ilçe Başkanımız Mustafa Uğurlu kardeşime ve yönetimine, Kadın Kolları Başkanımız Sema Gönül Çevik ve yönetimine, Gençlik Kolları Başkanımız İlhan Erden ve yönetimine, ayrıca bizlere gönül veren tüm Suşehri halkına çok teşekkür ediyorum. Memleketimiz için hayırlı olsun." diye konuştu.

AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Uğurlu ise "Bundan sonra inşallah vakit kaybetmeden Suşehri'nin bütün sorunları ile ilgilenmeye başlıyoruz. Yani kaldığımız yerden devam diyoruz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 06:25 Kaynak: AA

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