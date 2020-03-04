Suşehri Belediye Meclisi'nden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suşehri Belediye Meclisi'nden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek - Son Dakika

Suşehri Belediye Meclisi'nden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

7 saat önce

Suşehri Belediye Meclisi, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek amacıyla özel gündem maddesiyle toplandı.

Suşehri Belediye Meclisi'nden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek, System.String[]

Suşehri Belediye Meclisi, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek amacıyla özel gündem maddesiyle toplandı.

Belediye Başkanı Fazlı Yüksel Başkanlığında, Belediye Meclisi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda meclis üyelerinin imzasıyla hazırlanan bildiri okundu.

Belediye meclis üyesi Sema Gönül Çevik tarafından okunan bildiride şehitlere Allah'tan rahmet, yaralı askerlere de acil şifalar dilendi.

Çevik, kahraman Türk ordusunun Fırat Kalkanı Harekatı, Zeytin Dalı Harekatı ve Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde verdiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Zulme karşı verdiğiniz hak mücadelesi sonuna kadar devam edecektir. Şehitler tepesi boş değildir, boş kalmayacaktır. Şanlı ordumuz tarafından Suriye rejimi ve terör örgütlerine yönelik başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nı Suşehri Belediye Meclisi olarak destekliyoruz. Bu büyük mücadeleyi verirken, kanlarıyla ve topraklarıyla bize vatan kuran tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar, yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyoruz."

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Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 01:18 Kaynak: AA
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