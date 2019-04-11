Suşehri Belediyesi İlk Meclis Toplantısını Yaptı

Suşehri Belediye Başkanlığının ilk meclis toplantısı yapıldı.

Suşehri Belediye Başkanlığının ilk meclis toplantısı yapıldı.



Belediye Başkanı Fazlı Yüksel başkanlığında gerçekleştirilen toplantı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Yüksel, yaptığı konuşmada, AK Parti'den 7 ve MHP'den 4 olmak üzere 11 belediye meclis üyesiyle Suşehri'nin geleceği için güzel projelere imza atacaklarını söyledi.



Meclis üyelerine görevlerinde başarı dileyen Yüksel, "İnşallah AK Parti'li ve MHP'li belediye meclis üyesi kardeşlerimizle güzel bir dönem geçireceğiz. Alacağımız kararlar memleketimizin lehine olacaktır. Sadece bugünleri düşünerek değil, yarınları düşünerek kararlar alarak ilçemize projeler sunacağız. Bizlere tekrar çalışma şevki veren Suşehri halkına teşekkür ederim." dedi.



Gündem maddelerinin de görüşüldüğü meclis toplantısında, komisyon üyeleri ve meclis başkan vekillerinin seçimi yapıldı.



Oturuma katılmadan noterden gönderdiği yazı ile istifa eden MHP meclis üyesi Mehmet Aktaş'ın meclis üyeliği yapılan oylama ile düşürüldü.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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