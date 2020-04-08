Suşehri Belediyesi sokak hayvanlarına yem ve mama bıraktı - Son Dakika

Sivas'ın Suşehri Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yiyecek bulmakta sıkıntı çeken sokak hayvanları için doğaya mama bıraktı.

Kovid-19 salgını nedeniyle yiyecek sıkıntısı çeken sokak hayvanları ilçe belediye ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler sanayi sitesi, hayvan pazarı ve belediye kademesinde oluşturulan toplama barınağındaki sokak hayvanlarına mama dağıtımı yaptı.

Kovid-19 nedeniyle zor bir süreçten geçildiğini belirten İlçe Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, "Sosyal izolasyonun sağlanması amacıyla yiyecek servisi yapan lokantaların tüketim kapasitesinin düşmesi nedeniyle, artık yiyeceklerden beslenen sokak hayvanları yiyecek bulma zorluğu ortaya çıktı. Bu nedenle oluşturulan ekipler tarafından bundan sonra düzenli olarak mama bırakacak." dedi.

Koronavirüs'ün ülkeden ve ilçeden gidinceye kadar, sokak hayvanlarına sürekli mama vereceklerini ifade eden Yüksel, "Şu anda belediye olarak başlatılan bu çalışmaya destek vermek isteyen vatandaşlarımızdan da desteklerini bekliyoruz. Toplama yerinde hayvanların gerekli bakımları gönüllü bir vatandaş tarafından yapılıyor. Belediyemiz veteriner hekiminin de katkılarıyla sokak hayvanlarımızın güzel ortamda oluşması için elimizden geleni yapıyoruz. Mama konusunda hayır yapmak isteyen hayırseverlerimizin de hayırlarına açığız." diye konuştu.

Ekipler, ayrıca Suşehri-Sivas kara yolu üzerindeki 2010 rakımlı Geminbeli Geçidi'nde bulunan sokak hayvanları için de mama bıraktı.