Suşehri Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzaladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suşehri Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzaladı - Son Dakika

Suşehri Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzaladı

6 saat önce

Suşehri Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında, toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Suşehri Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzaladı, System.String[]

Suşehri Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında, toplu iş sözleşmesi imzalandı.


Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, makamında düzenlenen toplu iş sözleşmesi töreninde yaptığı konuşmada, belediyenin kısıtlı bütçe imkanlarına rağmen işçilerin beklediği düzenlemeyi yaptıklarını ifade etti.


Sözleşmenin hayırlı olmasını temenni eden Yüksel, işçilerin, işlerinde daha gayretli ve istekli çalışmalarını arzu ettiklerini söyledi.


Başkan Yüksel, "Her yıl şubat ayında başlayan sendika sözleşme görüşmeleri yüzleri güldürecek şekilde sonuçlanmıştır. Belediyemizin imkanları doğrultusunda işçilerimizin haklarını koruduğumuza inanıyoruz. Emeğin karşılığını kurumdan vermek istiyoruz. Allah hayırlı eylesin." dedi.


Hizmet İş Sendikası Sivas Şube Başkanı Nihat Şimşek de Yüksel'e desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Hizmet İş Sendikası, Fazlı Yüksel, Suşehri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 01:34 Kaynak: AA
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