Suşehri'de kadınlara yönelik konferans - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Suşehri'de kadınlara yönelik konferans - Son Dakika

Suşehri'de kadınlara yönelik konferans

6 saat önce

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, "Rahim Ağzı Kanseri Farkındalık Konferansı" düzenlendi.

Suşehri'de kadınlara yönelik konferans, System.String[]

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, "Rahim Ağzı Kanseri Farkındalık Konferansı" düzenlendi.

Halk Eğitim Merkezi Salonunda düzenlenen konferansta, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Betül Çubuk ve Suşehri Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Hülya Toklucu, tarafından kadınlara hastalık hakkında bilgi verildi.


Konferans sonunda katılımcılara broşür dağıtılıp, yeşil kurdele takıldı.

Programa, Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel'in eşi Gülseren Yüksel, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Sema Gönül Çevik ve davetliler katıldı.

Suşehri, Sivas, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 03:38 Kaynak: AA
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