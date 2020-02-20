Suşehri Fen Lisesinin bilimsel laboratuvarı yenileniyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suşehri Fen Lisesinin bilimsel laboratuvarı yenileniyor - Son Dakika

Suşehri Fen Lisesinin bilimsel laboratuvarı yenileniyor

7 saat önce

Suşehri ilçesindeki fen lisesinin bilimsel laboratuvarının yenilenmesi için çalışma başlatıldı.

Suşehri Fen Lisesinin bilimsel laboratuvarı yenileniyor, System.String[]

Suşehri ilçesindeki fen lisesinin bilimsel laboratuvarının yenilenmesi için çalışma başlatıldı.

Suşehri Kaymakamı Hidayet Sarı, yaptığı yazılı açıklamada, fen lisesi öğrencilerinin daha bilimsel bir eğitim alabilmeleri için fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarlarının yenilendiğini belirtti.

Suşehri İlim ve Eğitim Vakfı (SİEV) tarafından, Suşehri Fen Lisesi Okul Aile Birliğine 30 bin lira bağış yapıldığını aktaran Sarı, "Eğitime olan desteklerinden dolayı SİEV Onursal Başkanı Erdoğan Bozatlı'ya teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SİEV Başkan Vekili Ünsal Altan ise Suşehri Kaymakamı Hidayet Sarı'nın talebi üzerine fen lisesi laboratuvarlarının yenilenmesi için gerekli adımlar atıldığını belirtti.

Altan, fen lisesi içerisinde öğrencilerin ibadetlerini yapabilmeleri adına erkek ve kızlar için ayrılan alanların mescit olarak düzenlenmesi için de çalışmalara başladıklarını aktardı.

Suşehri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 02:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Diyarbakır'da kadınların kavgasını erkekler ayırdı
İYİ Partili Vekil, ayakkabısını paylaştı: Koltuk değil ayakkabı eskitiyoruz Eski eşi ve akrabasını bıçaklayan sanık: Bana kara büyü yapıldı, zaman zaman cinler geliyor Mustafa Cengiz'den TSYD'nin toplantısına yeşil ışık: Er meydanından kaçılmaz

Son Dakika Haberleri
20:58 Ece Erken dünyada hızlı yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medyada paylaştı
20:54 Ece Erken, tüm dünyada hızla yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medya hesabından paylaştı
19:41 Tuğba Ekinci, Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz'ı diline doladı
19:00 7. Altın Palmiye Ödülleri, 23 Mart'ta sahiplerini bulacak
17:41 Alina Boz makyajsız görüntülendi!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 21:16:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Suşehri Fen Lisesinin bilimsel laboratuvarı yenileniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]