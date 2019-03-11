Son Dakika Haberleri: Suşehri Gençleri Kort Tenisi ile Tanışıyor" Projesi

Suşehri Gençleri Kort Tenisi ile Tanışıyor" Projesi

2 saat önce

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, "Suşehri Gençleri kort tenisi ile tanışıyor" projesi kapsamında tenis kortu ve kursun açılışı yapıldı.

Suşehri Gençleri Kort Tenisi ile Tanışıyor
Sivas'ın Suşehri ilçesinde, "Suşehri Gençleri kort tenisi ile tanışıyor" projesi kapsamında tenis kortu ve kursun açılışı yapıldı.


Spor salonunda oluşturulan tenis kortu ve kursunun açılışı dolayısıyla düzenlenen programda Kaymakam Vekili Çağlar Partal, "Çocuklarımıza ve gençlerimize sporu sevdirerek onları spora yönlendirmek amacıyla İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından böyle bir program tertip ettik." dedi.

Spor kulüplerine sporcu kaynağı yaratmak ve spor kültürü oluşturmak amacıyla tenis kortunu açtıklarını belirten Partal, "Tenis kursuna da 90 kişi kayıt oldu, kurs bitiş tarihi 10 Mayıs 2019. Kursiyerler arasında 13-17 Mayıs 2019 tarihleri arasında tenis turnuvası düzenlenecektir. Projeye katkılarından dolayı başta Spor Sivas Projesi ile ufkumuzu genişleten Sayın Valimiz Salih Ayhan'a şükranlarımızı sunarız." dedi.

Partal, öğrencilerle bir süre tenis oynadı.

Açılışa, Suşehri İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Suat Yüksel, eğitmenler Mehmet Tereli ve Nafi Güner de katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 02:36 Kaynak: AA

Sivas, Tenis, Suşehri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yanan TIR'ın Başında Uzun Süre Gözyaşı Döktü: Ocağımız Battı Son Dakika! CHP Edremit Belediye Başkanı Adayı, Kesin İhraç Talebiyle Disiplin Kuruluna Sevk Edildi

Bakan Dönmez: Sondaj Çalışmalarında Rekor Kırdık Mansur Yavaş Hakkında, "Görevi Kötüye Kullanma" Suçundan İddianame Hazırlandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.3.2019 16:36:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suşehri Gençleri Kort Tenisi ile Tanışıyor" Projesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]