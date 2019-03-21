Son Dakika Haberleri: Suşehri Halk Oyunları Ekibi 3. Oldu

Suşehri Halk Oyunları Ekibi 3. Oldu

1 saat önce

Sivas'ta düzenlenen halk oyunları yarışmasında 3. olan Suşehri ekibi Kaymakam Vekili Çağlar Partal'ı ziyaret etti.

Suşehri Halk Oyunları Ekibi 3. Oldu, System.String[]
Sivas'ta düzenlenen halk oyunları yarışmasında 3. olan Suşehri ekibi Kaymakam Vekili Çağlar Partal'ı ziyaret etti.

Partal, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Sivas İl Temsilciliği işbirliğiyle 4 Eylül Spor Salonunda düzenlenen yarışmada derece elde eden ekibi kutladı.

Düzenlenen organizasyona katılmanın da büyük bir başarı olduğunu söyleyen Partal, "Bu gibi yarışmalara katılarak ilçemizin adını duyuran herkes bizim gönlümüzün birincisidir. Bu nedenle tüm ekip arkadaşlarımızı kutluyorum." dedi.

Suşehri Gençlik Merkezi Müdürü Murat Zorlu ise yarışmaya 14 ekibin katıldığını belirterek, "Suşehri Gençlik Merkezi Halk Oyunları ekibimiz bu takımlar arasında yapılan derecelendirmede il 3.'sü olmuştur. Gençlik Merkezimizde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü aracılığı ile açmış olduğumuz kurslar meyvelerini vermeye başlamıştır. İnşallah bundan sonra daha iyi başarıları elde edeceğimizi ümit ediyorum." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 06:09 Kaynak: AA

Eylül, Türkiye, Sivas, Suşehri, Güncel
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