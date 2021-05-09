Suşehri hayvan pazarı ve mezbahane çevresinde ağaçlandırma çalışmaları - Son Dakika

Sivas'ın Suşehri ilçesinde hayvan pazarı ve mezbahane çevresinde ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor.

Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, 22 bin metrekare alan üzerine geçen yıl inşa edilerek faaliyete geçirilen hayvan pazarı satış alanı ve mezbahane çevresinde başlatılan ağaçlandırma ve çevre düzenleme çalışmalarını inceledi.

Yüksel, bölgeye hitap eden alanın daha güzel hale gelmesi için çalışmalara devam edeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Hayvan satış alanı ve mezbahane çevresinde genel bakım çalışmaları kapsamında, yeni ağaçlar dikilerek, çevresinin güzel bir görünüme kavuşması içim çaba sarf ediyoruz. Bu çerçevede, ücretsiz olarak temin ettiğimiz ıhlamur, çam, sedir ve çınar ağaçlarından oluşan fidanlarımızı toprakla buluşturduk."