Suşehri İdlib Şehitleri için yürüdü - Son Dakika
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Suşehri İdlib Şehitleri için yürüdü

6 saat önce

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, Suriye'nin İdlib'deki hava saldırısında şehit düşen askerler için yürüyüş düzenlendi.

Suşehri İdlib Şehitleri için yürüdü, System.String[]

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, Suriye'nin İdlib'deki hava saldırısında şehit düşen askerler için yürüyüş düzenlendi.


Belediye binası önünde başlayan yürüyüşte yüzlerce kişi ellerinde Türk bayrakları ile "Şehitler ölmez vatan bölünmez" şeklinde sloganlar atarak tekbirler getirdi. Sivas caddesi üzerinde yapılan yürüyüşte, şehitlerimizin isimleri tek tek okundu. Hükümet konağı önünde sona eren yürüyüş sonrası, Kuran'ı Kerim okundu.


yapan İlçe Kızılay temsilcisi İsa Şahin, sivil toplum örgütleri adına kısa bir konuşma yaptı. Şahin konuşmasında, Zulme karşı verilen hak mücadelesinin sonuna kadar devam edeceğini söyleyerek, " Şehitler tepesi boş değil, boş kalmayacaktır. Türkiye haklı mücadelesinden kesinlikle geri durmayacaktır. Hiçbir şehidin kanıda yerde kalmayacaktır. Hiçbir ihaneti de asla ve asla unutmayacaktır. Milletimiz her zorluğun üstesinden gelecektir. Ülkemizi köşeye sıkıştırdığını zannedenlere tarihi bir ders daha verecektir" dedi.


Programa; İlçe Kaymakam vekili Çağlar Partal, Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, Siyasi ve Sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - SİVAS

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Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 04:03 Kaynak: İHA
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