Suşehri ilçesinde halk pazarında vatandaşlara maske dağıtıldı - Son Dakika

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, halk pazarına gelen vatandaşlara ve esnafa maske dağıtıldı.

Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, halk pazarına giderek, vatandaşlarla ve esnafla bir süre sohbet etti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyularak yapılan sohbette, vatandaşlara uyarılarda bulunan Yüksel, "Pazarda maskesi olmayan vatandaşlarımıza ve esnafımıza maske dağıttık. Hizmet bizden, sosyal mesafeye uymak halkımızdan diyerek, alınan tedbirlere uymamız bizim ve halkımızın sağlığı ve güvenliği içindir. Selam ve dualarımız sizler için. İnşallah kısa sürede bu virüs belasından ülke olarak kurtulacağız." dedi.