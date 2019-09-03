Suşehri Kaymakamı Sarı'ya ziyaretler

Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel ve AK Parti ilçe yönetimi, göreve yeni atanan Kaymakam Hidayet Sarı'yı ziyaret etti.

Yüksel ve Uğurlu ile İl Genel ve Belediye Meclisi üyeleri, Ağrı Vali Yardımcılığı görevinden Suşehri ilçesine Kaymakam olarak atanan Hidayet Sarı'yı makamında ziyaret etti.

Suşehri'ne güzel hizmetler yapılması gerektiğini belirten Sarı, "Devletin temsilcileri olarak bu vatanın her toprağına hizmet etmek bizler için bir şereftir. Bu hizmeti ilçe idarecilerimizle koordineli şekilde yapacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

Belediye Başkanı Fazlı Yüksel de ortak payda Suşehri için gerek yerel gerekse kamusal hizmetler konusunda var güçleriyle el birliğiyle çalışacaklarını kaydederek, Sarı'ya yeni görevinde başarı diledi.