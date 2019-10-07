Son Dakika Haberleri: Suşehri Kaymakamlığının logosu değişti
Son Dakika Güncel Suşehri Kaymakamlığının logosu değişti

Suşehri Kaymakamlığının logosu değişti

54 dakika önce

Suşehri Kaymakamlığının resmi logosu yeniden tasarlandı.

Suşehri Kaymakamlığının logosu değişti, System.String[]

Suşehri Kaymakamlığının resmi logosu yeniden tasarlandı.

Kaymakam Hidayet Sarı, yaptığı yazılı açıklamada, Suşehri Kaymakamlığının yeni logosunun Selçuklu yıldızının içerisinde, Selçuklu motifleri izlerini taşıdığını belirtti.

Yeni logonun insanı ve kaymakamlığın kucaklayan misyonunu temsil ettiğini aktaran Sarı, "Dört adet kalp figürü sarmalını ve ortasında ise Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil eden ay yıldız bulunan logomuz, Kösedağ'da bulunan Köse Süleyman Türbesi ve alt kısımda hilal ile bütünleşen su formuyla yörenin değerlerine vurgu yapılarak tasarlandı." ifadelerini kullandı.

Yeni logonun ilçe halkı tarafından da büyük beğeni kazandığını vurgulayan Sarı, "Artık bundan böyle kaymakamlığımızın logosu gerek resmi yazışmalarda, gerekse sosyal medyada bu şekilde kullanılacaktır." açıklamasında bulundu.

Selçuklu, Suşehri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 05:16 Kaynak: AA
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