Suşehri Kültür ve Dayanışma Dernek Yönetimi'nden Başkan Yüksel'e ziyaret - Son Dakika

Merkezi İstanbul'da bulunan Suşehri Kültür ve Dayanışma Derneği yönetim kurulu üyeleri, Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel'i ziyaret etti.

Dernek başkanı Erdem Bayraklı ve yönetimi, ziyarette Yüksel'e derneğin faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Sivas Valisi Salih Ayhan'a taziye ziyaretinde bulunmak üzere Sivas'a geldiklerini aktaran Bayraklı, aynı zamanda sıla-i rahim yaptıklarını söyledi.

Dernek yönetimini ilçede ağırlamaktan mutlu olduğunu ifade eden Yüksel ise dernek ile her zaman iletişim içerisinde olduklarını dile getirdi.