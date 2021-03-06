Suşehri Kültür ve Dayanışma Dernek Yönetimi'nden Başkan Yüksel'e ziyaret - Son Dakika

Suşehri Kültür ve Dayanışma Dernek Yönetimi'nden Başkan Yüksel'e ziyaret
06.03.2021 17:11
Merkezi İstanbul'da bulunan Suşehri Kültür ve Dayanışma Derneği yönetim kurulu üyeleri, Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel'i ziyaret etti.
Merkezi İstanbul'da bulunan Suşehri Kültür ve Dayanışma Derneği yönetim kurulu üyeleri, Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel'i ziyaret etti.
Dernek başkanı Erdem Bayraklı ve yönetimi, ziyarette Yüksel'e derneğin faaliyetleri hakkında bilgi verdi.
Sivas Valisi Salih Ayhan'a taziye ziyaretinde bulunmak üzere Sivas'a geldiklerini aktaran Bayraklı, aynı zamanda sıla-i rahim yaptıklarını söyledi.
Dernek yönetimini ilçede ağırlamaktan mutlu olduğunu ifade eden Yüksel ise dernek ile her zaman iletişim içerisinde olduklarını dile getirdi.
Son Dakika Bakan Akar'dan Mısır'ın Türkiye kararına ilk yorum: Bu çok önemli bir gelişme Tahkim Kurulu, Mostafa Mohamed'in 1 maçlık cezasını onadı Çaykur Rizespor'un yeni teknik direktörü Bülent Uygun oldu Satış ve fiyatlardaki patlama devam edecek mi? Araç almayı düşünenler için hayati bilgi Terör örgütü PKK üyesi 3 terörist örgüte gönderilen 2 milyon dolarla yakalandı 'Tecavüzcü Coşkun' lakaplı Coşkun Göğen'e ilginç soru: O sahnelerde kadın oyunculara karşı bir şey hissettiniz mi? Eminönü'ndeki yoğunluğu anlatan muhabire canlı yayında küfür! Apar topar yayından çıktılar Engelsiz Türkiye Partisi ve Büyük Türkiye Partisi kapatıldı