Suşehri'nde 250 öğrenciye Kur'an-ı Kerim hediye edildi - Son Dakika

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, 250 öğrenciye Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

Suşehri Milli Eğitim Müdürü Erkan Yıldız, ilçe genelinde okulları ziyaret ederek seçmeli derste Kur'an-ı Kerim'i seçen ve Kur'an okumaya başlayan 5 ve 9. sınıf öğrencileriyle bir araya geldi.

Öğrencileri tebrik eden Yıldız, "Öğrencilerimizin her alanda başarısı eğitim camiamızı mutlu ediyor. Kur'an-ı Kerim okumaya başlayan öğrencilerimizin mutluluğuna ortak olduk. Rabbim tüm öğrencilerimize zihin açıklığı versin." dedi.

Yıldız, ziyaretlerde 250 öğrenciye Kur'an-ı Kerim hediye etti.