Suşehri'nde 6 köyün sakinleri iftar programında buluştu - Son Dakika
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Suşehri'nde 6 köyün sakinleri iftar programında buluştu

24.04.2022 10:37
Suşehri'nde 6 köyün sakinleri iftar programında buluştu

Sivas'ın Suşehri ilçesinde 6 köyün sakinleri toplu iftar programında bir araya geldi.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde 6 köyün sakinleri toplu iftar programında bir araya geldi.

Karacaören, Kemallı, Yoncalı, Taklak, Kavşut ve Polat köylerinin bağlı olduğu Polat Deresi Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Karacaören köyünde iftar programı düzenlendi.

Köy meydanında düzenlenen programda konuşan Suşehri Kaymakamı Hidayet Sarı, organizasyonu tertip edenlere teşekkür ederek, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Belediye Başkanı Fazlı Yüksel ise Suşehri Polat Deresi Derneği'nin büyük bir buluşmaya imza attığını söyleyerek, "Emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Allah birliğimizi, dirliğimizi bozmasın, bozmak isteyenlere de fırsat vermesin." dedi.

Polat Deresi Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Yalçın Kaya da İstanbul'dan kalkıp köye gelerek köylüleriyle ve ilçe protokolüyle bir arada olmaktan mutlu olduklarını ifade etti.

Programa, İmranlı Belediye Başkanı Özkan Demir, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Rüstem Yüce, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Uğurlu, MHP İlçe Başkanı Kadir Hergül, il genel meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

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Karacaören, Hisarcık, Suşehri, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suşehri'nde 6 köyün sakinleri iftar programında buluştu - Son Dakika


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