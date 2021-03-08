Suşehri'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı - Son Dakika

Suşehri ilçesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Suşehri Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen etkinlik, Gençlik Merkezi Müdürlüğü Çok Amaçlı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Programda, Suşehri Yardım Seven Kadınlar Dernek üyeleri için müzik dinletisi sunuldu.

Gençlik Merkezi gönüllü gençleri ilçede bulunan kurum ve iş yerlerini ziyaret ederek kadınlara karanfil dağıttı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Suat Yüksel, Kadınlar Günü'nü tebrik ederek, "Kadınlarımız baş tacımızdır. Bir farkındalık olması için tüm kadınlarımızın yanında olduğumuzu göstermek amacıyla bir program düzenledik." dedi.

Gençlik Merkezi Müdürü Murat Zorlu ise kadınların hayatın her alanında sevgiyi, fedakarlığı, üretkenliği ve duyarlılığı temsil ettiğini söyledi.

Kadınlar Günü'nü kutlayan Zorlu, şunları kaydetti:

"Kadınlar, huzurlu ve sağlıklı bir toplumun temel taşlarıdır. Gençlik Merkezi olarak böyle anlamlı bir günde kadınlarımıza karanfiller vererek, onların her zaman yanında olduğumuzu ifade ettik. Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü canı gönülden kutluyoruz."