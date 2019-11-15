Suşehri'nde 875 uyuşturucu hap ele geçirildi
6 saat önce
Sivas'ın Suşehri ilçesinde, 875 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 09:16 Kaynak: AA
Sivas'ın Suşehri ilçesinde, 875 uyuşturucu hap ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, D-100 kara yolunda İran plakalı yolcu otobüsünde arama yaptı.
Yolculardan R.B'nin (33) montunun şapkasında 875 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan R.B, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Elektrikli süpürgeye saklanan uyuşturucuyu, jandarma buldu Tek plakayı iki minibüste kullanan kişiye 8 bin 960 lira ceza yazıldı Hakim karşısındaki uyuşturucu kuryesi kedi yerine duruşmaya dublörünü getirdiler İBB, Eminönü'ndeki balıkçı teknelerinin tahliyesi için Fatih Kaymakanlığı'na yazı göndermedi