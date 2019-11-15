Son Dakika Haberleri: Suşehri'nde 875 uyuşturucu hap ele geçirildi
Son Dakika Güncel Suşehri'nde 875 uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika

Suşehri'nde 875 uyuşturucu hap ele geçirildi

6 saat önce

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, 875 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Suşehri'nde 875 uyuşturucu hap ele geçirildi, System.String[]

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, 875 uyuşturucu hap ele geçirildi.


İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, D-100 kara yolunda İran plakalı yolcu otobüsünde arama yaptı.

Yolculardan R.B'nin (33) montunun şapkasında 875 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan R.B, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Suşehri, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 09:16 Kaynak: AA
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