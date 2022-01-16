Suşehri'nde "AK Parti Vadi İlçeleri Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı" yapıldı - Son Dakika

Sivas'ın Suşehri ilçesinde "AK Parti Vadi İlçeleri Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı" düzenlendi.

AK Parti Suşehri İlçe Başkanlığı'nın ev sahipliğinde İlçe Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda düzenlenen toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda söz alan AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, 2023 yılında yapılacak seçimlerin önemine değinerek, "Halkımızın 20 yıldır desteğiyle AK Parti hemşehrilerimize hizmet etmektedir. Hizmet noktasında AK Parti'den başka bir parti yoktur. Halkımızın 2023 seçimlerinde de partimize gerekli desteği vereceğini ümit ediyoruz." diye konuştu.