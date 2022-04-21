Suşehri'nde anaokulunda etkinlik düzenlendi - Son Dakika
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Suşehri'nde anaokulunda etkinlik düzenlendi

21.04.2022 10:08
Suşehri'nde anaokulunda etkinlik düzenlendi

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftası dolayısıyla anaokulu öğrencileri etkinlikte eğlendi.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftası dolayısıyla anaokulu öğrencileri etkinlikte eğlendi.

Şehit Kemal Yıldırım Kızılay Anaokulu'nda düzenlenen programda öğrenciler, çeşitli yarışmalara katıldı.

Palyaçoların da yer aldığı etkinlikte Şarkışla Kaymakamı Hidayet Sarı ve Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, çocuklarla vakit geçirdi.

Yüksel, organizasyonda emeği geçen öğretmenleri tebrik etti.

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Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Suşehri, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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