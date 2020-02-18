Suşehri'nde arazi toplulaştırması bilgilendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suşehri'nde arazi toplulaştırması bilgilendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika

Suşehri'nde arazi toplulaştırması bilgilendirme toplantısı yapıldı

7 saat önce

Sivas'ın Suşehri ilçesinde arazi toplulaştırması bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Suşehri'nde arazi toplulaştırması bilgilendirme toplantısı yapıldı, System.String[]

Sivas'ın Suşehri ilçesinde arazi toplulaştırması bilgilendirme toplantısı yapıldı.


Kaymakam Hidayet Sarı'nın önderliğinde kaymakamlıkta düzenlenen toplantıda, Suşehri Belediyesi İnşaat Mühendisi Ömer Özker ve harita mühendisi Burak Kazan tarafından ilçedeki tarım arazilerinin genel yapıları hakkında bilgiler verildi.

Arazi toplulaştırması yapılan bölgelerde verim kalitesinin arttığını aktaran Sarı, arazi toplulaştırması yapılan yerlerde modern tarım arazilerinin oluşturularak çiftçinin zamandan, yakıttan, iş gücünden tasarruf etmesinin sağlandığını dile getirdi.

Sarı, bununla beraber tarlaların altyapı hizmetlerinin yeniden düzenlenerek sulama sıkıntısının ortadan kaldırılmasının, parçalı ve dağınık arazilerin birleştirilmesinin ve her tarlanın yola kavuşturulmasının öngörüldüğünü ifade etti.

Görsel sunum kullanılarak gerçekleştirilen toplantıya, Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Uğurlu da katıldı.

Suşehri, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 03:56 Kaynak: AA
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