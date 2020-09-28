Suşehri'nde asfalt çalışmaları - Son Dakika

Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, ilçede asfaltsız yol bırakmayacaklarını söyledi.

Taşköprü Mahallesi ve D-100 kara yolundan ilçe merkezine bağlantı yollarında devam eden asfalt çalışmalarını inceleyen Yüksel, 2020 yılının asfalt yılı olduğuna işaret etti.

İlçenin coğrafi yapı olarak geniş bir alana sahip olduğunu belirten Yüksel, şöyle konuştu:

"İlçemizde yaklaşık bir ay önce başlanan asfalt çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Ordu Caddesi'nden başlattığımız asfalt çalışmalarının ardından şimdi de D-100 kara yolu iki akaryakıt istasyonu arasından geçen şehir içi bağlantı yolumuzun asfalt çalışmasını tamamladık. Bununla birlikte ilçemizin önemli caddeleri arasında yer alan Çataloluk, Yukarı Akören ve Aşağı Akören köylerimizin de ulaşımda kullandığı Taşköprü Mahallesi Kösedağ Caddesi'nde sıcak asfalt çalışmalarını tamamlayarak halkımıza verdiğimiz hayırlı hizmetlerin sözünü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Asfalt çalışmalarımız bundan sonrada devam edecektir."

İlçede asfaltsız yol bırakmayacaklarını vurgulayan Yüksel, çalışmalarda emeği geçen personeli tebrik etti.