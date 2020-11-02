Suşehri'nde asfalt çalışması - Son Dakika

Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, asfalt çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini söyledi.

Yüksel, asfalt çalışması devam eden Yalnızbağlar Mahallesi Kızıldağ Sokak, Karşıyaka Mahalle yolu ve Cumhuriyet Üniversitesine bağlı yerleşke alanında başlatılan asfalt çalışması yapılan yerlerde incelemelerde bulundu.

İlçenin coğrafi yapı itibarıyla geniş bir alana sahip olduğuna işaret eden Yüksel, Parkesiz ve asfaltsız yol bırakmayacaklarını vurguladı.

Yüksel, 2014 yılından itibaren ilçeye ait 700 cadde ve sokakta gerek alt yapı gerekse üst yapı çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini belirterek, "Her mahalle her sokağa hizmet götürme gayreti içerisindeyiz. Tabi ki öncelikle israf olmaması açısından tüm yerlerin alt yapı çalışmalarını tamamladık. Sonra ise üst yapısında gerek asfalt gerekse parke taşı döşemesi yaparak halkımıza hizmet götürüyoruz. Bu çalışmalarımızı program dahilinde gerçekleştiriyoruz. Halkımızın sabırlı olmasını arzu ediyorum. Tüm sokaklarımızı güzel görünüme kavuşturacağız." dedi.