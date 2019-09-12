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Suşehri'nde aşure etkinliği

28 dakika önce

Sivas'ın Suşehri ilçesinde Alevi Kültürünü Yaşatma ve Tanıtma Derneğince muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinliği düzenlendi.

Suşehri'nde aşure etkinliği, System.String[]

Sivas'ın Suşehri ilçesinde Alevi Kültürünü Yaşatma ve Tanıtma Derneğince muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinliği düzenlendi.


Dernek merkezinde düzenlenen etkinliğe katılan Suşehri Kaymakamı Hidayet Sarı, İslam aleminin muharrem ayını kutlayarak, organizasyonu tertip edenlere teşekkür etti.

Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel de muharrem ayı dolayısıyla Alevi Kültürünü Yaşatma ve Tanıtma Derneğince düzenlenen aşure etkinliğine katılmaktan mutlu olduğunu ifade ederek, aşurenin yapılmasından ikramına kadar emeği olanları kutladı.

Dernek Başkanı İsmet Abay da aşure programını geleneksel hale getirdiklerini belirterek, 2014 yılında kurulan derneklerine üye sayısının her geçen gün arttığını söyledi.

Programa, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Rasim Sayın, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Ömer Soymaz, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Uğurlu ve davetliler katıldı.

Suşehri, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 02:48 Kaynak: AA
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