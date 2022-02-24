Suşehri'nde ata tohumundan domates ve kavun fideleri toprakla buluşturuldu - Son Dakika

Sivas'ın Suşehri ilçesinde ata tohumunu yaygınlaştırma çalışmaları kapsamında domates ve kavun ekimine başlandı.

Sezai Karakoç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde ata tohumu çoğaltma projesi kapsamında, domates ve kavun tohumlarının ekimi yapıldı.

Okul Müdürü Murat Doğruyol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin ata tohumu çoğaltma çalışmaları kapsamında ürettikleri tohumları fide yapmak üzere diktiklerini söyledi.

20 ata tohumundan binlerce tohum elde etmeyi hedeflediklerini belirten Doğruyol, "2022 yılında Suşehri şartlarına uygun domates üretimi yapılıp, tekrar ata tohumu üretimine devam edeceğiz. Projemizin 3. yılında artık tamamen Suşehri şartlarına uygun tohum elde edeceğiz." dedi.

Okullarının tarım ve hayvancılık alanında eğitim öğretim yapan okullardan bir tanesi olduğunu aktaran Doğruyol, şunları kaydetti:

"Okulumuzun en önemli amacı ülkemiz tarım ve hayvancılık sektörüne kalifiyeli eleman yetiştirmek ve bu sektörün gelişmesine katkı sağlamaktır. Sezai Karakoç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin tarıma uygun 181 dönüm arazisi bulunmaktadır. 2020-2021 eğitim öğretim sezonunda bu arazinin 80 dönümü buğday, 55 dönümü yonca, 7 dönümü kiraz bahçesi, 2 dönümü de üzüm bağı olarak ayrılmıştır. Biri tam otomasyonlu sera diğeri de kapalı sera olmak üzere iki seramız bulunmaktadır. Kaymakamımız Hidayet Sarı önderliğinde, öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin desteğiyle tarım alanında güzel çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz."