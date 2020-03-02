Suşehri'nde Bahar Kalkanı Harekatı'na destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suşehri'nde Bahar Kalkanı Harekatı'na destek - Son Dakika

Suşehri'nde Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

7 saat önce

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek yürüyüşü gerçekleştirildi.

Suşehri'nde Bahar Kalkanı Harekatı'na destek, System.String[]

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek yürüyüşü gerçekleştirildi.

İlçedeki siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen yürüyüş, Suşehri Belediyesi önünden başladı.

Ellerinde Türk bayraklarıyla, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı ile tekbirler getirerek Sivas Caddesi'ne kadar yürüyen vatandaşlar İdlib şehitlerinin isimlerini okudu.

Suşehri Hükümet Konağı önünde sona eren yürüyüş sonrası Kur'an-ı Kerim okundu.

Programa katılanlar adına konuşan Suşehri Türk Kızılay Temsilcisi İsa Şahin, zulme karşı verilen hak mücadelesinin sonuna kadar devam edeceğini söyledi.

Daha sonra Suşehri Müftüsü Yaşar Kaşkaya tarafından dua edildi. Dua sırasında bazı vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı.

Programa Suşehri Kaymakam Vekili ve Koyulhisar Kaymakamı Çağlar Partal, Belediye Başkanı Fazlı Yüksel ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 05:10 Kaynak: AA
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