Son Dakika Haberleri: Suşehri'nde Baraj Personeline Yangın Eğitimi Verildi

Suşehri'nde Baraj Personeline Yangın Eğitimi Verildi

3 saat önce

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) Kılıçkaya Barajı Hidroelektrik Santrali personeline yangın eğitimi verildi.

Suşehri'nde Baraj Personeline Yangın Eğitimi Verildi, System.String[]
Sivas'ın Suşehri ilçesinde, Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) Kılıçkaya Barajı Hidroelektrik Santrali personeline yangın eğitimi verildi.

Suşehri Belediyesi İtfaiye Amiri Yalçın Kırılmaz ve Kılıçkaya Hidroelektrik Santrali Sivil Savunma Şefi Nurettin Duran tarafından 5 gün süreyle verilen eğitime işçiler katıldı.

Eğitim hakkında bilgi veren Kırılmaz, "Kılıçkaya Hidroelektrik Santrali İşletme Müdürlüğü ile yapılan protokol gereği 5 gün süreyle barajda çalışan toplam 100 personele uygulamalı olarak yangın eğitimi verdik." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 11:35 Kaynak: AA

Kılıçkaya, Suşehri, Güncel
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