Suşehri'nde bayramlaşma programı - Son Dakika

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, belediye tarafından halkla bayramlaşma programı düzenlendi.

Program çerçevesinde makamında vatandaşları ağırlayan Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyarak gönül selamıyla halkın bayramını kutladı.

Programda normalleşme sürecinde olduklarını hatırlatan Yüksel, "Bu süreçte yine maskelerimizle mesafe kuralına uyarak bayramlaşmamızı yerine getirdik. İnşallah bundan sonra dini ve milli bayramlarımız kesintiye uğramaz, coşkulu günlerimizi geri kazanmış oluruz. Şunu belirtmek istiyorum, maske, mesafe ve temizlik konularını asla ve asla bırakmamalıyız." diye konuştu.

Bayramlaşma programına, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Uğurlu, il genel ve belediye meclis üyeleri de katıldı.