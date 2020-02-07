Suşehri'nde çalınan hayvanlar 3 gün sonra bulundu - Son Dakika

Sivas'ın Suşehri ilçesinden çalınan 2 büyükbaş hayvan jandarma ekipleri tarafından bulundu.

İlçeye bağlı Çataloluk köyü Serpinti mezrasın da yaşayan Gülçiçek Balın'ın ahırdan 3 gün önce iki büyükbaş hayvan çalındı.

Hırsızlığı fark eden köylüler durumu jandarma ekiplerine haber verdi.

Suşehri Jandarma Bölük Komutanlığına bağlı ekipler, yaptıkları çalışma sonucu hayvanları köyden 7 kilometre uzaklıkta bulunan Bakacak mezrasında buldu.

Ekipler hayvanları Gülçiçek Balın'a teslim etti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.