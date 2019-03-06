Son Dakika Haberleri: Suşehri'nde Camiden Musluk Hırsızlığı

Suşehri'nde Camiden Musluk Hırsızlığı

1 saat önce

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, bir caminin şadırvan ve tuvaletindeki musluklar çalındı.

Suşehri'nde Camiden Musluk Hırsızlığı, System.String[]
Sivas'ın Suşehri ilçesinde, bir caminin şadırvan ve tuvaletindeki musluklar çalındı.

Yalnızbağlar Mahallesi Fatih Camisi'nin şadırvan ve tuvaletlerinde bulunan 32 adet musluğun yerinde olmadığını fark eden cami görevlisi, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Şadırvan ve tuvaletlerin bulunduğu bölgede inceleme yapan polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 06:15 Kaynak: AA

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