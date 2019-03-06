Suşehri'nde Camiden Musluk Hırsızlığı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, bir caminin şadırvan ve tuvaletindeki musluklar çalındı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, bir caminin şadırvan ve tuvaletindeki musluklar çalındı.



Yalnızbağlar Mahallesi Fatih Camisi'nin şadırvan ve tuvaletlerinde bulunan 32 adet musluğun yerinde olmadığını fark eden cami görevlisi, durumu polis ekiplerine bildirdi.



Şadırvan ve tuvaletlerin bulunduğu bölgede inceleme yapan polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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