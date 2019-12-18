Suşehri'nde "Çocuk ve Bilim Sergisi" açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suşehri'nde 'Çocuk ve Bilim Sergisi' açıldı - Son Dakika

Suşehri'nde "Çocuk ve Bilim Sergisi" açıldı

6 saat önce

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, öğrenciler tarafından çocuk ve bilim sergisi açıldı.

Suşehri'nde

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, öğrenciler tarafından çocuk ve bilim sergisi açıldı.


Cumhuriyet Üniversitesi Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri, çocuklara bilim sevgisini aşılamaya yönelik materyallerin bulunduğu sergi hazırladı.

Okulun çok amaçlı salonunda gerçekleştirilen serginin açılışında konuşan Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı Dr. Didem Kayahan Yüksel, içinde bulunulan bilgi ve teknoloji çağında, eğitimin en önemli hedeflerinden birinin de çağın gerekliliklerini yerine getiren bireyler yetiştirmek olduğunu söyledi.

Sergide, çocuk gelişimi alanı meslek adaylarının yeterliliklerini arttırmaya ve çocuklara bilim sevgisini aşılamaya yönelik çalışmaların görücüye çıktığını aktaran Yüksel, "Çocuk gelişimi bölümü olarak yaptığımız tüm projelerde bize destek sağlayan okul yönetimimize ve etkinliklerde bizleri yalnız bırakmayan kıymetli katılımcılara teşekkür ederiz." dedi.

Programa, Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Fadime Suata Alpaslan ve davetliler katıldı.

Suşehri, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 12:40 Kaynak: AA
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