Suşehri'nde çocuklar için boyama ve tiyatro etkinliği düzenlendi

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, Cumhuriyet Üniversitesi Suşehri Sanat Kulübü (CÜSAK) öğrencileri tarafından anaokulu öğrencilerine yönelik tiyatro ve boyama etkinliği düzenledi.
Suşehri Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü öğrencileri tarafından kurulan CÜSAK, Emine Birler Anaokulu öğrencilerine tiyatro gösterisi sundu.
Daha sonra boyama etkinliği yapan CÜSAK üyeleri, minik öğrencilerin güzel vakit geçirmelerini sağladı.
Etkinlik hakkında bilgi veren CÜSAK Başkanı Burcu Karakan, sanat ve sağlıkta farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.
Karakan, minik öğrencilere sağlık personelini tanıtmak, yeteneklerini geliştirmek, hastane ve hemşire korkularını yenmelerini sağlamak amacıyla etkinlik düzenlediklerini ifade etti.
Okul Müdürü Mustafa Bıldırcın da etkinliği düzenleyen CÜSAK üyelerine teşekkür etti.