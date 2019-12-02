Suşehri'nde çocuklar için boyama ve tiyatro etkinliği düzenlendi

Okul Müdürü Mustafa Bıldırcın da etkinliği düzenleyen CÜSAK üyelerine teşekkür etti.

Karakan, minik öğrencilere sağlık personelini tanıtmak, yeteneklerini geliştirmek, hastane ve hemşire korkularını yenmelerini sağlamak amacıyla etkinlik düzenlediklerini ifade etti.

Etkinlik hakkında bilgi veren CÜSAK Başkanı Burcu Karakan, sanat ve sağlıkta farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

Daha sonra boyama etkinliği yapan CÜSAK üyeleri, minik öğrencilerin güzel vakit geçirmelerini sağladı.

Suşehri Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü öğrencileri tarafından kurulan CÜSAK, Emine Birler Anaokulu öğrencilerine tiyatro gösterisi sundu.

Sivas 'ın Suşehri ilçesinde, Cumhuriyet Üniversitesi Suşehri Sanat Kulübü (CÜSAK) öğrencileri tarafından anaokulu öğrencilerine yönelik tiyatro ve boyama etkinliği düzenledi.

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