Suşehri'nde dolandırıcılık iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suşehri'nde dolandırıcılık iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Suşehri'nde dolandırıcılık iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

13 dakika önce

Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir kuyumcuyu dolandırmaya çalıştıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Suşehri'nde dolandırıcılık iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı, System.String[]

Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir kuyumcuyu dolandırmaya çalıştıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Suşehri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tokat'ın Reşadiye ilçesinde bir kuyumcuya sahte altın satan kişiler olduğu bilgisine ulaştı.

Zanlıların Suşehri'ne gelerek bir kuyumcuya sahte altın satmaya çalıştığı bilgisine de ulaşan ekipler, C.K'yi yakaladı.

Polis olayla bağlantılı oldukları iddiasıyla F.N.C. ve M.K'yi de gözaltına aldı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, denetimli serbestlik hükümleri uygulanarak salıverildi.

Emniyet Müdürlüğü, Suşehri, Tokat, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 12:44 Kaynak: AA
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