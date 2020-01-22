Suşehri'nde dolandırıcılık iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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Suşehri'nde dolandırıcılık iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı
13 dakika önce
Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir kuyumcuyu dolandırmaya çalıştıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 12:44 Kaynak: AA
Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir kuyumcuyu dolandırmaya çalıştıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
Suşehri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tokat'ın Reşadiye ilçesinde bir kuyumcuya sahte altın satan kişiler olduğu bilgisine ulaştı.
Zanlıların Suşehri'ne gelerek bir kuyumcuya sahte altın satmaya çalıştığı bilgisine de ulaşan ekipler, C.K'yi yakaladı.
Polis olayla bağlantılı oldukları iddiasıyla F.N.C. ve M.K'yi de gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, denetimli serbestlik hükümleri uygulanarak salıverildi.
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