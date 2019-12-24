Suşehri'nde dumansız hava sahası denetimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suşehri'nde dumansız hava sahası denetimi - Son Dakika

Suşehri'nde dumansız hava sahası denetimi

6 saat önce

Sivas'ın Suşehri ilçesinde dumansız hava sahası uygulamasının güçlendirilmesi ve tütünle mücadele konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla tütün denetimi yapıldı.

Suşehri'nde dumansız hava sahası denetimi, System.String[]

Sivas'ın Suşehri ilçesinde dumansız hava sahası uygulamasının güçlendirilmesi ve tütünle mücadele konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla tütün denetimi yapıldı.


Denetimler iş yerleri, kahvehaneler ve kamuya açık alanlarda yapıldı. Suşehri Kaymakam vekili Partal, Dumansız hava sahası denetimine destek veren işyerlerine teşekkür etti.


Tütün ve Tütün mamullerinin insan sağlığını tehdit ettiğini söyleyen Partal, "Tütün Kontrolü Strateji Belgesi ve Eylem Planı" kapsamında Sivas ili ve ilçelerinde, pasif etkilenmenin önlenmesi, tütün ürünleri kullanımının zararları konusunda olumlu tutum ve davranışların geliştirilmesi ve farkındalık yaratılması amacıyla, ilçemizde faaliyet gösteren işyerlerinde incelemelerde bulunduk. Sağlık Bakanlığımızın denetiminde Türkiye'nin her yerinde sigara denetimin çok sıklıkla yapıldığını gözlemliyoruz. Bizlerde kaymakamlıklar olarak bu önemli projeye destek veriyoruz. Sağlık denetim ekipleri gelerek denetleme yapıyorlar. İşyerlerinin bu hassasiyete dikkat etmelerini istiyoruz" dedi.


Denetimlere İlçe Emniyet Müdür Vekili Emniyet Amiri Kenan Kaya, İlçe Jandarma Komutanı Rasim Sayın ve Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) Başkanı Betül Çubuk eşlik etti. - SİVAS

Suşehri, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 06:03 Kaynak: İHA
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