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Suşehri'nde "En Az Bir Fitre Getir, Bir Yetimi Sevindir" Projesi

1 saat önce

Sivas'ın Suşehri ilçesinde din görevlileri tarafından başlatılan "En Az Bir Fitre Getir, Bir Yetimi Sevindir" Projesi kapsamında toplanan yardımlar yetim çocuklara dağıtıldı.

Suşehri'nde
Sivas'ın Suşehri ilçesinde din görevlileri tarafından başlatılan "En Az Bir Fitre Getir, Bir Yetimi Sevindir" Projesi kapsamında toplanan yardımlar yetim çocuklara dağıtıldı.
Suşehri Müftülüğü personeli tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen kampanya kapsamında iftar programı düzenlendi.
Hazreti Ebubekir Cami Çok Amaçlı Salonu'nda gerçekleştirilen programda konuşan Suşehri Müftüsü Yaşar Kaşkaya, projenin bu yıl üçüncüsünün yapıldığını söyledi.
Proje kapsamında din görevlilerinin aralarında topladıkları yardımları ihtiyaç sahibi yetim ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine dağıttıklarını belirten Kaşkaya, "Bu bayramda da din görevlileri olarak 41 çocuğumuzu sevindirmenin mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.
Belediye Başkanı Fazlı Yüksel ise projeye katkı sunan din görevlilerine teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 04:20 Kaynak: AA
Sivas, Suşehri, Güncel
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