Suşehri'nde en çok kitap okuyan öğrencilere plaket verildi - Son Dakika

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, Kütüphaneler Haftası dolayısıyla en çok kitap okuyan üç öğrenciye plaket verildi.

Suşehri Kaymakamı Hidayet Sarı, "Kütüphaneler Haftası" kapsamında ilçede en çok kitap okuyan Hürriyet İlkokulu öğrencisi Alperen Yılmaz, Cumhuriyet Ortaokulu'ndan Merve Yaren Saygılı ve Kazım Ayan Anadolu Lisesi'nden Belinay Aydemir'i plaketle ödüllendirdi.

Yılmaz'ın 147, Aydemir'in 48, Saygılı'nın ise 39 kitap okuduğunu belirten Sarı, her kesimin kitap okuma alışkanlığı kazanması gerektiğini vurguladı.

Sarı, valilik öncülüğünde başlatılan "Sivas İçin Kitap Vakti" seferberliğine Suşehri'nin büyük destek verdiğini sözlerine ekledi.