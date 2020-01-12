Suşehri'nde

Sivas'ın Suşehri ilçesinde kaymakamlık tarafından Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğüne sunulan 380 bin 904 lira bütçeli "Evde Hasta ve Yaşlı Bakım Projesi" kabul edildi.

Suşehri Kaymakamı Hidayet Sarı, yaptığı yazılı açıklamada, kaymakamlık tarafından hazırlanan projenin onaylanmasının kendilerini sevindirdiğini belirtti.

Kabul edilen proje ile sosyal güvencesi olmayan, bakıma muhtaç, bakacak kimsesi bulunmayan ve yalnız yaşayan 60 yaş ve üstü yaşlıların ihtiyaçlarının giderileceğini ve onlara daha kaliteli bir yaşam sunulacağını aktaran Sarı, "Evde bakım hizmetini yerine getiremeyen ve yaşlılığın neden olduğu sağlık sorunlarıyla birlikte maddi yoksunluk içinde olan bu aileleri kötü yaşam koşullarından kurtarmak projenin amaçlarındandır." ifadelerini kullandı.

Proje sayesinde ihtiyaç sahibi kadınlara da iş istihdamı sağlanacağını belirten Sarı, açıklamasında şunları kaydetti:

"Yaşlılarımıza hizmet yapacak 18-50 yaş arası kadınlara bu proje sayesinde iş istihdamı sağlanacaktır. Projemiz ile 12 ay süresince her yaşlımıza vakıf tarafından görevlendirilen ve ücretleri ödenen bakım görevlisince haftada bir gün evde bakım hizmeti verilecek. 60 yaş üzerinde sosyal güvencesi olmayan, evinde günlük rutin işleri yapmakta zorlanan yaşlılara destek olarak temizlik, yemek yapma ve bulaşık yıkama hizmeti verilecektir."

Şehit mezarlarının bakım ve temizliğinin de bu projede görev alacak kişiler tarafından yapılacağını aktaran Sarı, projenin hayırlı olmasını diledi.